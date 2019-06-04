Путин и Си Цзиньпин обсудят КНДР, Иран, Венесуэлу и другие международные темы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Кремле 5 июня обсудят актуальные международные вопросы. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается международной проблематики, то наиболее актуальные темы будут затронуты [на встрече Путина и Си Цзиньпина]. Позиция Китая и Россия по большинству международных проблем или близки, или полностью совпадает", - сказал представитель Кремля.

Среди тем обсуждения Ушаков назвал, в частности, ситуацию на Корейском полуострове. "Москва и Пекин активно выступают за политико-дипломатическое урегулирование корейской проблемы, за формирование механизма обеспечения мира и безопасности на северо-востоке Азии. Реализуется российско-китайская дорожная карта. То есть, Корея - это одна из важнейших тем", - сказал представитель Кремля.

Лидеры планируют обменяться мнениями и по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Мы и Китай считаем, что этот план эффективно решает задачи обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы и вообще способствует режиму нераспространения, и, конечно, нужно, чтобы этот важнейший документ работал и дальше", - сказал Ушаков.

Кроме того, лидеры обсудят сирийское урегулирование, ситуацию в Венесуэле, сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также "отношения и России, и Китая с крупнейшими западными державами, включая США".