В ЦИК сообщили, что две партии нарушили срок сдачи финансовых отчетов за 2018 год

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Партия родителей будущего нарушила установленные сроки сдачи финансовых отчетов за прошлый год, а партия "Альянс зеленых" не предоставила отчет совсем. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центризбиркома России.

Всего сводные отчеты сдали 60 партий. "Из них с нарушением установленного законом срока отчиталась общественная организация - Партия родителей будущего. Не представила отчет политическая партия "Альянс зеленых", - говорится в релизе.

В пресс-службе ЦИК добавили, что в отношении партий, нарушивших сроки сдачи отчетов, будут составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 5.64 КоАП РФ. Данная статья предполагает штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей, для партии - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон обязывает политические партии представлять в ЦИК сведения о поступлении и расходовании средств, они представляются ежеквартально не позднее чем через 30 дней со дня окончания квартала. Эти данные подлежат опубликованию.