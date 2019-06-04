Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с руководителями мировых информагентств

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 6-7 июня примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведет встречу с руководителями мировых информационных агентств. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"По традиции, в ходе форума наш президент проведет встречу с руководителями международных информационных агентств", - сказал он. "Эта встреча, как всегда, пройдет в формате "вопрос - ответ" и будет в основном посвящена, конечно, актуальным темам внутренней и внешней политики РФ", - добавил Ушаков.

Ежегодная встреча Путина с руководителями ведущих информационных агентств мира, организатором которой выступает ТАСС, проводится на полях ПМЭФ в шестой раз. В этом году в беседе с главой российского государства примут участие высокие представители десяти зарубежных агентств из девяти стран - Великобритании, Германии, Ирана, Испании, Италии, Китая, США, Франции, Японии. Россию на встрече будет представлять генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

По традиции, встреча проходит без фиксированной повестки дня, в формате вопросов и ответов, что позволяет руководителям информагентств в ходе свободного диалога из первых рук получить разъяснения по наиболее актуальным и важным темам.

Встреча запланирована на 6 июня.