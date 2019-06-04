Грызлов надеется, что с назначением Кучмы практика саботажа минских встреч прекратится

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов надеется, что с назначением главой украинской делегации Леонида Кучмы прежняя киевская практика саботажа встреч прекратится.

"Завтра, 5 июня, должна состояться первая встреча контактной группы после смены власти в Киеве, - сказал он журналистам. - Такая встреча могла состояться на две недели раньше, но Киеву потребовалось дополнительное время для подготовки, и мы договорились предоставить ему дополнительное время. На данный момент киевская делегация сформирована, вчера был официально представлен ее глава - Леонид Данилович Кучма".

"Для Леонида Кучмы - это повторное назначение в контактную группу, а значит - обновленной киевской делегации не потребуется много времени, чтобы войти в курс дела, - продолжил Грызлов. - Прежняя киевская власть делала все, чтобы осложнить ситуацию в Донбассе, и оставила после себя тяжелое наследие. Но и за первые недели новой киевской власти никакой реализации слов о мире не произошло. А люди ждали изменений, хотя бы прекращения обстрелов".

Сейчас, отметил полпред РФ, важно приступить к предметному обсуждению и выработке необходимых решений. "Первые из них - это прекращение огня и запуск процесса разведения сил в Донбассе. Кроме того, важно разблокировать диалог Киева и Донбасса по гуманитарным вопросам, включая вопрос удерживаемых лиц. Здесь киевская власть тоже накопила много невыполненных обязательств", - подчеркнул он.

При этом Грызлов уверен, что, "насколько получится продвинуться в решении каждого из вопросов на завтрашней встрече, зависит только от киевской стороны". "Позиция другой стороны конфликта, Донецка и Луганска, а также позиция обоих посредников - России и ОБСЕ - и раньше были направлены на выполнение минских договоренностей. Характерно, что практически все недавние заседания контактной группы начинались с того, что украинские представители пытались сорвать обсуждение согласованной минской повестки. Будет правильно, если эта киевская практика саботажа, наконец, прекратится", - сказал полпред.

Грызлов также подчеркнул, что выйти из конфликта с Донбассом Киев может только через налаживание диалога с регионом. "Самый главный вопрос предстоящей встречи: насколько Киев готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Совершенно очевидно, что Украина может выйти из кризиса только в режиме политического диалога между Киевом и Донбассом. Такого диалога до сих пор нет. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, обстановка остается крайне напряженной и на позитивные изменения надеяться трудно", - подытожил представитель РФ.