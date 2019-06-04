Избирком на Ставрополье принял документы от второго кандидата в главы региона

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Представитель Коммунистической партии социальной справедливости Николай Кряжев подал документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы Ставропольского края, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

"Избирательная комиссия приняла от Николая Михайловича Кряжева пакет документов в рамках процедуры выдвижения его кандидатом на предстоящих выборах 8 сентября. Он вторым принес необходимые документы", - сказал собеседник.

Краевой избирком утвердил разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда кандидата. Как сообщалось, в понедельник необходимые для выдвижения документы в избирком представил действующий губернатор Владимир Владимиров.

Избирательная комиссия края с 1 июня 2019 года начала прием документов на выдвижение кандидатов, процедура продлится до 1 июля 2019 года. Полномочия действующего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова истекают в 2019 году. 27 сентября 2013 года указом президента РФ он был назначен врио губернатора Ставрополья, год спустя во время голосования был выбран губернатором края, набрав более 84% голосов избирателей.