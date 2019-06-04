Борисов: Россия будет оказывать всяческую поддержку Кубе как опорному союзнику в регионе

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Куба является опорным союзником России в регионе Латинской Америки и в Карибском бассейне, и Москва будет оказывать Гаване всяческую помощь в условиях введенных против островного государства американских санкций. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с сопредседателем межправительственной комиссии двух стран, вице-председателем Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.

"Наши отношения носят традиционно дружеский характер, и мы считаем Кубу опорным союзником в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Борисов. Он подчеркнул, что между Кубой и РФ сложились "партнерские и союзнические отношения".

Вице-премьер РФ отметил непростую ситуацию на Кубе из-за введенных против нее санкций США и пообещал помощь со стороны РФ. "Мы будем всячески вас поддерживать", - сказал он.

По его словам, российская сторона активно участвует в основополагающих для кубинской экономики проектах в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры. Кроме того, на Кубе ведется сборка российских автомобилей, идет поставка железнодорожной техники, налажены контакты в области биофармацевтики. Как заявил Борисов, некоторое время назад товарооборот между странами составлял менее $200 млн, но "сегодня уже можно говорить о значительном увеличении этого товарооборота".