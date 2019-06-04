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Военный переворот в Судане

МИД России поприветствовал решение главы Военного совета Судана о переходном правительстве

На Смоленской площади считают, что подобный шаг способствует стабилизации обстановки в стране

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. В Москве высоко оценили заявление главы Военного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана о создании переходного правительства до проведения выборов в республике. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии российского внешнеполитического ведомства.

"Приветствуем заявление главы переходного Военного совета аль-Бурхана о создании технократического правительства для управления страной в течение переходного периода и проведении через девять месяцев в Судане всеобщих выборов, - отметили в министерстве. - Исходим из того, что эти шаги формируют необходимые условия для надежной стабилизации обстановки".

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СуданВоенный переворот в Судане
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