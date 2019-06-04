Штаб поддержки Беглова на выборах губернатора Петербурга возглавили пять сопредседателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки кандидатуры Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга возглавили пять сопредседателей, которые представляют различные сферы городской жизни. Их имена Беглов сам назвал на первом заседании штаба во вторник, передает корреспондент ТАСС.

В числе руководителей штаба - главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак и генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

"Чтобы нам продолжать работу, нам необходимо создать команду. Я переговорил с многими представителями и заручился их поддержкой. Сопредседателями штаба стали исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин, главный тренер "Зенита" Сергей Семак, генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Санкт-Петербурга Елена Церетели и председатель совета ветеранов Санкт-Петербурга Василий Волобуев. Пять сопредседателей - у нас есть и культура, и малый бизнес, и промышленное предприятие, и общественная организация. С такими помощниками будем двигаться вперед", - сказал Беглов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 1 июня подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города. Он идет на выборы самовыдвиженцем.

"Я решил выдвигаться не от какой-то партии, а как самовыдвиженец, потому что считаю, что все программы хороши, и их надо учитывать - программы различных политических партий, общественных движений, отдельных жителей - и делать одну общую хорошую программу для развития нашего города. А быть приверженцем какой-то одной программы, связывать себя политическими контактами, наверное, это неправильно", - объяснил Беглов свое решение, выступая во вторник перед участниками штаба поддержки.

Всего к настоящему моменту документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 15 человек.