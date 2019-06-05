Депутаты в Забайкалье назначили выборы губернатора края на 8 сентября

ЧИТА, 5 июня. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Забайкальского края состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Эту дату в среду утвердили депутаты законодательного собрания региона.

"Предлагается принять проект постановления о назначении досрочных выборов губернатора Забайкальского края на 8 сентября 2019 года", - сказал председатель профильного комитета Заксобрания Сокто Мажиев, после чего депутаты приняли проект этого постановления.

На данный момент известно об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука. Врио главы региона Александр Осипов ранее в среду заявил, что для себя уже принял решение об участии в предстоящих выборах главы региона, но ему еще нужно услышать мнение местных жителей.

В апреле законодательное собрание Забайкалья приняло законопроект, разрешающий кандидатам в губернаторы региона выдвигаться на этот пост самостоятельно, без участия партий. Кандидату-самовыдвиженцу для дальнейшего участия в предвыборной кампании нужно будет собрать 0,5% подписей от числа зарегистрированных избирателей - около 4 тыс. Если избирком одобрит собранные подписи, кандидату предстоит пройти "муниципальный фильтр" - заручиться поддержкой 8% глав и депутатов муниципалитетов. Речь идет о 350 подписях из 27 муниципальных образований, которые представляют три четверти всех муниципалитетов Забайкальского края.