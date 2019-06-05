Действующий губернатор Волгоградской области будет баллотироваться на выборы главы региона

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил в среду о своих планах по участию в выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

"Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах губернатора Волгоградской области", - сказал он на совещании по стратегическим задачам развития Волгоградской области.

Ранее поддержку Бочарову в случае его выдвижения высказывали секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.

Бочаров был назначен врио губернатора 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 88,63% голосов избирателей.

В единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.