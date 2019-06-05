{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Действующий губернатор Волгоградской области будет баллотироваться на выборы главы региона

Они состоятся 8 сентября

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил в среду о своих планах по участию в выборах главы региона, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

"Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на выборах губернатора Волгоградской области", - сказал он на совещании по стратегическим задачам развития Волгоградской области.

Ранее поддержку Бочарову в случае его выдвижения высказывали секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, волгоградские ветераны Великой Отечественной войны и военной службы.

Бочаров был назначен врио губернатора 2 апреля 2014 года вместо ушедшего с поста по собственному желанию Сергея Боженова. В том же году Бочаров победил на выборах главы региона, набрав 88,63% голосов избирателей.

В единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.

Теги
РоссияВолгоградская область
Матвиенко предложила заложить в бюджете деньги на защиту россиян за рубежом
Спикер Совета Федерации сообщила, что Москва перечисляет деньги в какие-то неизвестные фонды
Читать полностью