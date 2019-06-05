Россия и Франция в 2020 году проведут Год межрегионального взаимодействия

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Франция договорились в 2020 году провести Год межрегионального взаимодействия. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД.

"На июль этого года запланировано проведение двусторонней комиссии по координации выполнения соглашений о межрегиональном сотрудничестве между Россией и Францией и достигнута договоренность о том, что в 2020 году будет проводиться российско-французский Год межрегионального взаимодействия", - сообщил глава дипведомства.

"Мы всегда заинтересованы в поддержании динамики на межрегиональном уровне и на европейском направлении. Это особенно важно, когда на межгосударственном уровне отношения РФ и ЕС переживают далеко не лучшие времена", - подчеркнул Лавров.

Форумы с Индией и Ираном

Российско-индийский и российско-иранский региональные форумы пройдут 2019 году.

"Важно, продолжая уделять особое внимание партнерам на постсоветском пространстве, расширять географию межрегиональных форумов, в том числе за счет государств Азиатско-тихоокеанского региона, - сказал министр. - В прошлом году эта тенденция укрепилась, состоялись межрегиональные форумы с Китаем, Южной Кореей".

"На этот год запланированы второй российско-китайский региональный форум, а также российско-иранский и российско-индийский форумы, которые пройдут впервые", - отметил Лавров.

Поддержка регионам

МИД продолжит оказывать поддержку регионам России в организации конференций с партнерам из-за рубежа, заверил министр.

"На сегодняшнее заседание мы вынесли вопрос, который касается проведения межрегиональных форумов и конференций с участием регионов РФ и партнеров за рубежом. Думаю, что подобного рода форумы необходимо и далее активно задействовать для содействия поступательному развитию субъектов федерации, для расширения делового культурного, гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами, - сказал он. - Мы будем оказывать регионам всяческую поддержку".

"Мы видим, это абсолютно естественно, что основным приоритетом для внешних связей наших регионов остается взаимодействие на постсоветском пространстве, в том числе через подключение все новых и новых участников этих процессов", - подчеркнул министр.

Лавров сообщил, что до конца 2019 года запланировано проведение конференций по межрегиональному сотрудничеству с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Узбекистаном. "Рассчитываем, что их подготовка будет на приоритетном контроле у руководителей субъектов РФ", - подчеркнул глава МИД.