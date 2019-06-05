Комиссия по выборам мэра Липецка отобрала двух кандидатов на пост для голосования 18 июня

ЛИПЕЦК, 5 июня. /ТАСС/. Члены комиссии по выборам мэра Липецка в среду представили двух кандидатов на должность, голосование по которым пройдет 18 июня. Депутаты горсовета смогут отдать свой голос за кандидатуры врио главы Липецка Евгении Уваркиной и замглавы Данковского района области Татьяны Трубачевой.

Выборы мэра Липецка пройдут в связи с досрочной отставкой прежнего главы городской администрации Сергея Иванова, которую депутаты горсовета приняли 29 марта. С 1 апреля обязанности главы Липецка временно исполняет первый заммэра Уваркина.

"По итогам голосования в городской совет депутатов для избрания на должность главы городского округа город Липецка предоставляются кандидатуры Татьяны Борисовны Трубачевой и Евгении Юрьевны Уваркиной", - сказал вице-губернатор области, председатель комиссии по выборам главы Липецка Александр Костомаров.

С 7 по 30 мая комиссия по выборам на первом этапе конкурса приняла заявления от девяти претендентов. Ко второму этапу было допущено семь кандидатов, один человек отказался от участия, 5 июня они презентовали свои концепции социально-экономического развития города на пять лет.