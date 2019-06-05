Посол РФ надеется, что встреча президентов России и Эстонии поможет в заключении договоров

ТАЛЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Состоявшаяся в апреле встреча президентов России Владимира Путина и Эстонии Керсти Кальюлайд может дать толчок в заключении договоров, обсуждение которых идет несколько лет. Такое мнение высказал в среду посол РФ в Эстонии Александр Петров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я надеюсь, что встреча [президентов] даст толчок и для договоров, переговоры по которым велись годами", - сказал он в интервью газете Postimees.

Посол приветствовал решение министра экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Ааса принять участие в работе ПМЭФ. "Мне очень приятно, что теперь на форум едет министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, у которого запланирована встреча с российским министром транспорта Евгением Дитрихом, - сказал он. - Встречи министров у нас также не проходили уже много и много лет".

Посол назвал ненормальным то, что "в течение многих лет участие эстонской делегации [в ПМЭФ] практически равнялось нулю".

В конце мая министр экономики Эстонии предложил главе Министерства транспорта РФ провести двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ, который пройдет 6 - 8 июня 2019 года, чтобы обсудить сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения между странами, сотрудничество в области привлечения дополнительных транзитных грузопотоков, а также продолжение работы совместной транспортной комиссии и развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения.

18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства этой прибалтийской республики. Позднее эстонского президента принял в Кремле российский лидер, который назвал ненормальным отсутствие содержательных контактов официальных лиц РФ и Эстонии на протяжении долгого времени. Президент Эстонии пригласила Владимира Путина посетить республику в будущем году.