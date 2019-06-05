Выборы в Верховный хурал Тувы пройдут 8 сентября

КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Верховного хурала Тувы на сессии в среду назначили выборы депутатов республиканского парламента на единый день голосования, 8 сентября.

"Постановление Верховного хурала "О назначении выборов депутатов Верховного хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва", в соответствии с которым выборы состоятся 8 сентября 2019 года, было утверждено сегодня", - сообщили в пресс-службе парламента республики.

В действующий созыв входят 32 депутата, в том числе 30 из "Единой России" и два из "Справедливой России". Он был избран в сентябре 2014 года.

Впервые Верховный хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года. До этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий хурал. В его состав входили Палата представителей из 130 депутатов и Законодательная палата из 32 депутатов.