Матвиенко заявила, что Россия ни с кем не планирует обсуждать вопрос статуса Крыма

ЯЛТА /Республика Крым/, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что тема статуса Крыма закрыта, Россия ни с кем не будет ее обсуждать.

"Тема Крыма закрыта, это уже исторически свершившийся факт - волеизъявление, которое отвечает всем международным нормам. Решение состоялось, мы эту тему обсуждать ни с кем не планируем, обсуждать нечего. Руководство Украины поднимает вопрос о Крыме как о территории, а для нас Крым - это люди", - сказала она в ходе V Международного гуманитарного Ливадийского форума в среду.

Матвиенко рассказала, что участники форума уезжают из Крыма с пониманием того, что происходит на полуострове. "Все уезжают в очень хорошем настроении, с хорошим чувством и пониманием того, что происходит в российском Крыму. Абсолютно меняется мнение о происходящем, оно будет доноситься в те страны, откуда приехали гости. Это лучший способ донести правду", - подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения Крыма" с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО во время первого зарубежного визита в Брюссель, который начался 4 июня.

Ливадийский форум пятый год проводится в рамках международного фестиваля русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. Фестиваль проводится под эгидой Госсовета Республики Крым и Совета министров Крыма. Форум направлен на поддержку русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.

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