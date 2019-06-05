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ПМЭФ-2019

Лавров встретится 6 июня на полях ПМЭФ с главами МИД Греции, ЦАР и Катара

Лавров встретится 6 июня на полях ПМЭФ с главами МИД Греции, ЦАР, Катара - Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЦАРКатарГрецияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПМЭФ-2019
Источник: отставка врио главы Астраханской области связана с семейными обстоятельствами
По информации источника, Сергей Морозов перейдет на работу в спецслужбу
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