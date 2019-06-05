МИД России осудил введение новых американских санкций в отношении Кубы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МИД РФ не приемлет усиление санкционного давления США на Гавану, которое в первую очередь влияет на жизнь кубинских граждан. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем усиление кубинской блокады со стороны США. Мы убеждены, что затягивание санкционной удавки вокруг Гаваны прежде всего бьет по интересам простых граждан, лишая их основных прав и свобод, которые, казалось бы, так рьяно защищает Вашингтон", - сказала она.

"Честно говоря, откровенное удивление вызывает циничная формулировка Вашингтона, оправдывающая столь жесткие односторонние принудительные меры в отношении Гаваны. Да, в общем-то, в отношении собственно граждан", - добавила она.

Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы. Как уточнило Министерство финансов США, речь идет о введении запрета на групповые поездки американских граждан на Кубу в рамках образовательных обменов. Кроме того, вводится запрет на поставки на Кубу частных самолетов, а также пассажирских морских судов. Данные решения вступили в силу 5 июня.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал введение США новых ограничительных мер против республики намерением снизить уровень жизни кубинцев для достижения политических уступок со стороны острова.