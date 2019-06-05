Захарова: новые украинские власти не принесли покоя на юго-восток Украины

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые дни новой власти на Украине не принесли прекращения огня в Донбассе, где количество обстрелов, наоборот, увеличилось. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украине", - сказала она.

"За прошедшую неделю интенсивность обстрелов, наоборот, заметно возросла, - отметила Захарова. - Их количество увеличилось почти вдвое, по данным экспертов".