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Председатель Мосгордумы намерен участвовать в предстоящих выборах в столичный парламент

Выборы в парламент пройдут 8 сентября

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Московской городской думы Алексей Шапошников намерен участвовать в предстоящих выборах в столичный парламент. Об этом заявил в среду журналистам сам парламентарий.

"Да, я собираюсь участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Мы обсуждали это и с моей командой, и с избирателями моего 12 избирательного округа (Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково). У нас есть неоконченные дела, проекты. Я уверен, что в ближайшие пять лет нам удастся завершить намеченные и грандиозные проекты, которые сейчас реализуются на территории округа", - сказал Шапошников.

Выборы в столичный парламент пройдут в Москве 8 сентября.

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