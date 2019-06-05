В Астраханской областной думе отставку врио главы региона назвали неожиданной

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова стала неожиданностью. Такое мнение ТАСС высказал председатель областной думы Игорь Мартынов.
"Сложностей у него [у Морозова] не было, он вник в жизнь региона достаточно быстро, большие контакты были у него, в том числе, по сельским районам. <...> Знал проблемные участки, никогда не обходил проблемы стороной, давал поручения для их решения. С нами, депутатским корпусом, достаточно плотно сотрудничал, обсуждали многие вопросы и проблемы. <…> Для нас его отставка стала неожиданностью", - сказал Мартынов.
Он отметил, что Морозов старался все возникающие проблемы решать оперативно и при формировании бюджета региона и важных социальных программ всегда советовался с областными депутатами.
Президент России Владимир Путин ранее принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.