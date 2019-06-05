В Астраханской областной думе отставку врио главы региона назвали неожиданной

"Сложностей у него [у Морозова] не было, он вник в жизнь региона достаточно быстро, большие контакты были у него, в том числе, по сельским районам. <...> Знал проблемные участки, никогда не обходил проблемы стороной, давал поручения для их решения. С нами, депутатским корпусом, достаточно плотно сотрудничал, обсуждали многие вопросы и проблемы. <…> Для нас его отставка стала неожиданностью", - сказал Мартынов.

Он отметил, что Морозов старался все возникающие проблемы решать оперативно и при формировании бюджета региона и важных социальных программ всегда советовался с областными депутатами.

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.