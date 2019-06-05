Захарова призвала посла ЕС обратить внимание на дело Вышинского и избиение сотрудника ООН

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру, ранее заявившему о том, что он внимательно следит за делом Baring Vostok, обратить внимание на ситуацию вокруг главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и случай избиения в Косове сотрудника ООН Михаила Краснощекова.

"Если дипломат от Евросоюза полагает своей миссией привлекать политическое внимание к подобным темам, то не могу не порекомендовать ему также привлекать политическое внимание к таким ситуациям, как ситуация вокруг Кирилла Вышинского, или, например, вокруг ужасного и по большому счету беспрецедентного случая вокруг ооновца Краснощекова в Косове. Этого политического внимания от Евросоюза явно недостаточно", - сказала дипломат в среду на брифинге.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году кредит в размере 2,5 млрд рублей был зачтен уступкой акций. По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно цены акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Калви и бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев содержатся под домашним арестом. Директор финансового департамента фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, а также партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.