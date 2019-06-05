Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Лидеры двух стран встретились в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, были исполнены государственные гимны Китая и России. В церемонии приняли участие и члены делегаций двух государств, с каждым из которых Путин и Си Цзиньпин поздоровались за руку.

Государственный визит имеет высший статус в протокольной практике. Церемония официальной встречи - один из обязательных пунктов программы во время государственного визита.