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Глава ВЦИОМ: ушедший в отставку Морозов мог победить на выборах в Астраханской области

По данным опросов, около 62% избирателей готовы были отдать свой голос за врио губернатора

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Врио главы Астраханской области Сергей Морозов, который ушел в отставку, имел хороший рейтинг, в случае участия в выборах главы региона в сентябре, он мог победить уже в первом туре. Такое мнение высказал в среду в беседе с ТАСС глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

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Ранее в среду высокопоставленный источник сообщил ТАСС, что Морозов покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами и перейдет на работу в одну из спецслужб.

"Мы несколько раз исследовали предвыборную ситуацию в Астраханской области. Порядка 62% избирателей от тех, кто собирался прийти на выборы, говорили, что проголосовали бы за Морозова. Это означает, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то он победил бы в первом туре", - сказал Федоров.

По его словам, данные ВЦИОМ свидетельствуют о том, что Морозов "хорошо зашел в губернию и сформировал имидж сильного нового руководителя, стал губернатором надежд".

Федоров отметил, что рейтинг Морозова в области был "хорошим и крепким". "Видимо, причины [отставки] какие-то другие, с политикой в области не связаны", - заключил глава ВЦИОМ.

Выборы главы Астраханской области пройдут в единый день голосования 8 сентября. Официально кампания стартовала с сегодняшнего дня. Об участии в выборах уже заявили два самовыдвиженца - Игорь Гурбо и Герман Даниленко.

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