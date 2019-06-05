Путин: высокий уровень отношений России и Китая дает эффективные конкурентные преимущества

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия и Китай за счет беспрецедентно развитых двусторонних отношений получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга. Такое мнение российский лидер высказал, открывая переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в узком составе.

"В последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию, отношения России и Китая достигли без преувеличения беспрецедентного уровня, но самое главное заключается в том, что этот беспрецедентно высокий уровень наших отношений используется эффективно для того, чтобы народы России и КНР сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития", - сказал Путин.

Глава российского государства напомнил, что с китайскими партнерами ставил задачу довести в 2018 году уровень взаимного товарооборота до $100 млрд. "Усилиями наших команд, правительств обеих стран мы превысили эту планку. Это $108 млрд", - проинформировал президент РФ. По его данным, в I квартале текущего года показатели товарооборота продолжили расти, рост превысил 3,4%.

"Все это результат нашей работы и результат работы наших команд. Хочу еще раз это подчеркнуть, это в значительной степени ваш личный вклад в эту работу", - отметил Путин, выразив уверенность, что визит Си Цзиньпина даст мощный дополнительный толчок для развития межгосударственных связей.

Глава российского государства подчеркнул, что ему очень приятно принимать китайских гостей в московском Кремле. Он назвал визит своего визави "ключевым событием года". "Важна возможность нам встретиться, обсудить текущие проблемы отношений между Россией и Китаем, международные вопросы", - сказал он, отметив при этом, что встреча приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений между странами.

Российский лидер поблагодарил председателя КНР за согласие принять участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума. "У нас будет возможность послушать коллег, самим выступить, послушать дискуссию", - сказал Путин, обращаясь к Си Цзиньпину. Президент РФ в заключение подчеркнул, что в современном мире, который развивается достаточно динамично, но не без драматических событий, такие дискуссии всегда полезны.