Захарова: Москва призывает Киев наказать виновных в сносе памятника маршалу Жукову

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия не может оставаться безучастной к судьбе символов общей героической борьбы против фашизма и призывает украинские власти наказать виновных в сносе бюста маршала Георгия Жукова в Харькове. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Миллионы людей были шокированы очередной варварской выходкой украинских национал-радикалов, - указала она. - Речь идет об осквернении памятника Жукову в Харькове. Фашиствующие элементы при попустительстве местных правоохранительных органов средь бела дня под улюлюканье снесли бюст маршала. А я напомню, что под его командованием советские войска 75 лет назад освобождали Украину от немецких захвачиков".

Захарова отметила, что целью этой акции, помимо устрашения, очевидно была проверка украинского общества и новых властей "на иммунитет к вирусу национализма". "Судя по откликам, а отклики, конечно, были массовыми, подавляющее число жителей Украины, чьи отцы и деды в рядах советской армии спасали мир от коричневой чумы, резко осудили этот акт вандализма, - продолжила она. - В то же время вызывает удивление запоздалая реакция официального Киева о том, что произошедшее якобы является внутренним делом Украины".

Захарова подчеркнула, что памятник Жукову, как и другим советским военачальникам, олицетворяет борьбу всех народов СССР против фашистской Германии. "В России, как и в других бывших республиках, не могут оставаться безучастными к судьбе символов нашей общей героической истории, - заявила она. - Мы решительно осуждаем эту вылазку экстремистов, которые называют себя патриотами и пытаются самоутвердиться в войне с памятниками, и призываем действующую на Украине власть дать надлежащую оценку произошедшему, найти и наказать виновных, прекратить политику потакания и всяческого ублажения радикалов и националистов и принять необходимые меры по охране объектов общего культурно-исторического наследия".

В воскресенье в Харькове представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Жукова. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен за счет пожертвований. Полиция возбудила два уголовных дела в связи с происшествием.