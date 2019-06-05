Странам БРИКС и ШОС предложили создать онлайн-площадку для координации молодежных проектов

СТАВРОПОЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев выступил с инициативой создания единой онлайн-площадки для координации молодежных проектов и мероприятий стран БРИКС и ШОС.

"Необходимо поставить вопрос о создании координирующей структуры в удаленном формате, чтобы координировать молодежные проекты, приглашать молодежь на мероприятия, сопоставлять активность на разных площадках <…> Такой формат работы в онлайн-режиме уже назрел", - сказал он на встрече глав ведомств по делам молодежи в рамках международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" в Ставрополе.

По словам Бугаева, Россия готова тиражировать наработанный в сфере молодежной политики опыт. "Мы готовы перенимать опыт молодежных организаций ваших стран, перенимать форматы работы, которые есть у вас, и готовы делиться своим опытом", - отметил глава Росмолодежи.

В свою очередь главы иностранных делегаций также предложили расширить возможное сотрудничество стран в сфере молодежной политики, сообщило управление по информационной политике Ставропольского края. Представители Казахстана выступили с инициативой создания единого календаря молодежных мероприятий стран-участниц БРИКС и ШОС. А глава делегации Таджикистана, председатель комитета по делам молодежи и спорта Ахтам Рустам Абдуллозода предложил рассмотреть возможность расширения полномочий Молодежного совета ШОС и повысить его статус.

Фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит 4-9 июня. Его участниками стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Учредителями и организаторами фестиваля являются Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходит при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".