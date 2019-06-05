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Два кандидата подали заявления о выдвижении в губернаторы Астраханской области

Оба кандидата являются самовыдвиженцами

АСТРАХАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Астраханской области получила от двух кандидатов заявления о выдвижении на пост губернатора региона, сообщил ТАСС председатель избиркома региона Игорь Коровин.

"Игорь Гурбо и Герман Даниленко - они самовыдвиженцы. Подали заявления о выдвижении на пост губернатора Астраханской области. Им предстоит еще собрать подписи", - сказал он.

Коровин также уточнил, что избирком уже выдал Гурбо и Даниленко разрешения на открытие избирательного счета, после открытия которого кандидаты-самовыдвиженцы могут приступать к сбору подписей. Выдвижение кандидатов стартовало 5 июня и продлится ровно месяц - до 5 июля.

Как сообщалось, депутаты думы Астраханской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября, впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы.

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

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