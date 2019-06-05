Мурманский избирком утвердил число подписей для выдвижения кандидатов в губернаторы

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области на заседании в среду приняла постановление с требованиями для кандидатов на пост губернатора региона, в том числе по числу подписей избирателей, необходимых для регистрации самовыдвиженцев. Как сообщили ТАСС в избиркоме, самовыдвиженцам, помимо прохождения семипроцентного муниципального фильтра, необходимо будет дополнительно собрать почти 3 тыс. подписей.

"Для регистрации в качестве кандидата претенденты должны собрать подписи минимум 37 депутатов в муниципалитетах, это 7% от их числа, а в случае самовыдвижения еще подписи 0,5% избирателей региона, это 2954 человека", - сказали в комиссии.

Решение о допуске на выборы самовыдвиженцев областная дума приняла в апреле этого года. А предложение фракции партии "Справедливая России" в облдуме о снижении муниципального фильтра большинство депутатов не поддержали и оставили на уровне 7%, этот порог избирком и зафиксировал своим постановлением.

Во вторник облдума приняла решение о назначении выборов на 8 сентября этого года. Как рассказали в избиркоме, прием документов начнется после официального опубликования решения думы и продлится 20 дней, работы будут вестись без выходных. Затем у кандидатов останется почти месяц на сбор подписей. После проверки документов и подписей избирком будет принимать решение о регистрации кандидатов.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ Путина, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Как сообщал Чибис ТАСС, он намерен баллотироваться на пост губернатора.