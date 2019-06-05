Путин отметил важность взаимодействия стран в деле борьбы с угрозами ядерного терроризма

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам пленарного заседания Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Важно, что несмотря на непростую международную обстановку, участники Инициативы продолжают взаимодействовать в конструктивном, партнерском ключе, исходя из общего понимания проблем, связанных с угрозой ядерного терроризма. Благодаря этому удалось сформировать представительное и авторитетное экспертное сообщество, наладить систематический обмен передовым опытом и самыми современными научно-техническими наработками", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в рамках Инициативы развернута многоплановая работа по противодействию угрозе терроризма с использованием ядерного оружия и обеспечению физической защиты ядерных объектов и материалов. Президент также указал, что участники ГИБАЯТ многое сделали для универсализации важнейших многосторонних договоренностей - Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенции о физической защите ядерного материала и Поправки к ней.

"Рассчитываю, что в ходе пленарного заседания вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, наметите пути дальнейшей работы по повышению эффективности Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма", - добавил глава государства.

Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма была объявлена в 2006 году на саммите "восьмерки" в Санкт-Петербурге президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джорджем Бушем. В рамках инициативы ведется работа со странами, обладающими чувствительными ядерными технологиями, с целью обеспечения защищенности и сохранности их ядерных объектов и материалов. В ГИБАЯТ на сегодняшний день участвуют 88 государств и шесть международных организаций.