Единороссы утвердили двух кандидатов для выдвижения на выборы главы Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Волгоградское региональное отделение "Единой России" на заседании президиума регионального политсовета партии утвердило список кандидатов предварительного голосования (праймериз) для выдвижения от партии на выборах губернатора, в него внесено две кандидатуры - действующего губернатора Андрея Бочарова и председателя областной думы Николая Семисотова. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

"На рассмотрение партийцев предложены две кандидатуры - действующего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя Волгоградской областной думы Николая Семисотова", - говорится в сообщении.

Теперь кандидатам от партии предстоит провести встречи с секретарями первичных отделений регионального отделения партии. В дальнейшем на региональной конференции партии путем тайного голосования делегаты выберут одного кандидата, которого "Единая Россия" выдвинет для участия в выборах губернатора. Региональная конференция "Единой России" пройдет 11 июня.