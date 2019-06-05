{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Визит Си Цзиньпина в Россию
Обновлено 

Путин: позиции Москвы и Пекина по ключевым мировым проблемам близки или совпадают

Президент России обсудил председателем КНР актуальные темы международной повестки дня
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином актуальные мировые проблемы, и отметил, что позиции двух стран по ключевым вопросам близки или совпадают. Об этом российский лидер сказал, открывая российско-китайские переговоры в расширенном составе.

"Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, - сказал Путин. - Подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
Единороссы утвердили двух кандидатов для выдвижения на выборы главы Волгоградской области
В список вошли действующий губернатор Андрей Бочаров и председатель областной думы Николай Семисотов
Читать полностью