Экс-губернатор Камчатки от "Коммунистов России" подал документы на выборы главы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Камчатской области (с 2000 по 2007 год) Михаил Машковцев подал документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга от партии "Коммунисты России". Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов <...> приняла документы о выдвижении у Машковцева Михаила Борисовича", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что кандидат выдвинут Санкт-Петербургским городским отделением политической партии "Коммунисты России".

Михаилу Машковцеву 72 года. Политическую деятельность он начал в Петропавловске-Камчатском, был депутатом городского совета, в марте 1995 года был избран депутатом, затем председателем Законодательного собрания Камчатской области.

В декабре 2000 года Машковцев был избран губернатором Камчатки, в мае 2007 года подал в отставку по собственному желанию. Он вступил в межрегиональную общественную организацию "Коммунисты Петербурга и Ленинградской области" в 2008 году, занимает должность секретаря ЦК партии "Коммунисты России" по идеологической работе.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня.

Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. Ранее документы в избирком подали 15 кандидатов. Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.