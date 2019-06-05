Представители Госдумы и ПАСЕ 10 июня обсудят гарантии равных прав национальных делегаций

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации 10 июня проведут консультации с представителями руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу гарантий равноправия национальных делегаций в ассамблее. Об этом журналистам в среду сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее", - сказал он, уточнив, что во встрече примут участие и представители Совфеда.

Политик уточнил, что со стороны Государственной думы в консультациях "примут участие вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий".

"Также во встрече примут участие представители Совета Федерации, так как национальная делегация парламента России образуется из числа представителей двух палат", - пояснил Володин.

По словам спикера, итоги консультаций планируется "обсудить с руководителями фракций Госдумы на следующей неделе". "После чего примем решение, направлять ли в июне заявку о регистрации нашей делегации в ПАСЕ", - добавил Володин.

Он подчеркнул, что для российских парламентариев "важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи". "В связи с решением Комитета министров Совета Европы в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков", - резюмировал спикер.

Равноправие в ПАСЕ

Ранее пресс-служба ПАСЕ сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы не приостанавливались и не отнимались". Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации "при существенных на то основаниях" предлагается изучить в дальнейшем.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.

Летняя сессия ПАСЕ, где запланированы выборы Генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.