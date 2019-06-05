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Посол РФ в Белоруссии вручил главе МИД республики копии верительных грамот

Владимир Макей поздравил Дмитрия Мезенцева с началом дипломатической миссии в Белоруссии

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев вручил копии верительных грамот главе МИД республики Владимиру Макею. Об этом сообщили в среду в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"5 июня министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым по случаю вручения им копий верительных грамот, - сказано в сообщении. - Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в нашей стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений".

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия Белоруссии и России в рамках интеграционных объединений.

30 апреля 2019 года президент России подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева новым послом РФ в Белоруссии. На данном посту Мезенцев сменил Михаила Бабича, который возглавил российское посольство в Минске в августе 2018 года. Причиной освобождения дипломата от должности стал его переход на другую работу.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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