Контактная группа договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе договорились на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон. Об этом сообщил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов в среду по итогам заседания контактной группы.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня", - сказал он. При этом, по его словам, есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

Разведение сил

Разведение сил в Станице Луганской должно начаться с 10 июня, добавил Грызлов.

"При анализе ситуации с разведением сил в районе Станицы Луганской СММ ОБСЕ было отмечено, что на данном участке с 28 мая не было зафиксировано обстрелов. Тем самым созданы условия для разведения сил на данном участке. В связи с чем сторонами конфликта было принято решение о разведении сил в районе Станицы Луганская 10 июня", - заявил Грызлов по итогам заседания Контактной группы в Минске.