Путин и Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству РФ и Китая и по международным темам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли два совместных заявления. Церемония подписания состоялась в среду по завершении переговоров в Кремле, которые продолжались около трех часов, передает корреспондент ТАСС.

Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху касается двусторонних отношений.

Второе заявление об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху затрагивает представляющие взаимный интерес вопросы международной повестки дня и стратегической стабильности.

В рамках государственного визита Си Цзиньпина в РФ подписаны также еще около трех десятков межправительственных и коммерческих документов.