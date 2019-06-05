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Визит Си Цзиньпина в Россию

Путин и Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству РФ и Китая и по международным темам

Первый документ касается двусторонних отношений, второй затрагивает вопросы международной повестки и стратегической стабильности

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли два совместных заявления. Церемония подписания состоялась в среду по завершении переговоров в Кремле, которые продолжались около трех часов, передает корреспондент ТАСС.

Совместное заявление о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху касается двусторонних отношений.

Второе заявление об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху затрагивает представляющие взаимный интерес вопросы международной повестки дня и стратегической стабильности.

В рамках государственного визита Си Цзиньпина в РФ подписаны также еще около трех десятков межправительственных и коммерческих документов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи ЦзиньпинВизит Си Цзиньпина в Россию
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