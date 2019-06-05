Путин: Россия и Китай против разрушения системы соглашений по контролю над вооружениями

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин выступают против разрушения системы международных соглашений в области контроля над вооружениями. Об этом он сказал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В подписанном нами совместном заявлении об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху подчеркивается принципиальная позиция России и Китая по неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", - отметил российский лидер.

По его словам, Москва и Пекин подтвердили намерение продолжить наращивать взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, Группы двадцати, АТЭС и в других многосторонних форматах. "Будем продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС с китайской инициативой экономического пояса Шелкового пути с целью формирования в перспективе большого евразийского партнерства", - добавил Путин.

Он поблагодарил Си Цзиньпина и его делегацию за продуктивную совместную работу, а также выразил уверенность, что достигнутые в Москве договоренности послужат укреплению дружбы двух стран, будут способствовать процветанию стран и народов России и Китая.