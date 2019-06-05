Россия на мероприятиях в Нормандии будет представлена дипломатом посольства в Париже

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия на памятных мероприятиях в Нормандии будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Разумеется, нам известно о завтрашних памятных мероприятиях в Нормандии. Через посольство России во Франции было получено приглашение принять в них участие", - отметили в дипведомстве.

"По форме и содержанию оно не предполагало, однако, направление официальной делегации из Москвы. Российская сторона будет представлена дипломатом нашего посольства в Париже", - подчеркнули в ведомстве.

Торжества по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии запланированы на 6 июня, на них приглашены представители различных стран.