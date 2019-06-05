Лавров пояснил, почему Россия не направит делегацию из Москвы на торжества в Нормандии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Приглашение от французской стороны на торжества по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии изначально не предусматривало направление Россией официальной делегации из Москвы на эти мероприятия. Об этом рассказал журналистам глава МИД Сергей Лавров.

"По содержанию и по форме приглашение не предусматривало рассмотрение вопроса о направлении официальной делегации из Москвы", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия на памятных мероприятиях в Нормандии будет представлена на уровне дипломата посольства в Париже.

Главы государств и правительств, представляющие 16 стран, в том числе Германию, которая во время войны была врагом союзников, примут участие 6 июня в мероприятиях по случаю 75-й годовщины начала одной из крупнейших операций Второй мировой войны и открытия второго фронта.

Вклад России в победу над гитлеровской Германией был особо отмечен в ходе торжеств по случаю 70-летия нормандской операции в 2014 году.