Заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве. Главное

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Москве. Беседа в рамках государственного визита китайского лидера в Россию продолжалась около трех часов. ТАСС приводит основные заявления, которые лидеры двух стран сделали по итогам встречи.

Владимир Путин

"В подписанном нами совместном заявлении ... подчеркивается принципиальная позиция России и Китая по неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", — отметил российский лидер.

"Будем продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС с китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути с целью формирования в перспективе большого евразийского партнерства", — добавил Путин.

"Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах", — сообщил президент. По его словам, заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

"По каждому направлению у нас [Москвы и Пекина] выработались не только механизмы взаимодействия, а идет конкретная глубокая работа", — сказал Путин. Он отметил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. "Это действительно всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", — добавил президент.

"Договорились об учреждении еще двух форматов межрегионального сотрудничества — между Центральным федеральным округом России и севером Китая, а также между нашим Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-востока КНР", — заявил Путин.

Москва и Пекин уверены, что "альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона [Корейского полуострова], включая ядерную, нет и быть не может", заявил российский лидер. По его словам, РФ и КНР продолжат взаимодействие по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности на северо-востоке Азии в целом.

"Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — добавил глава государства.

"Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", — заявил Путин.

Си Цзиньпин

Отношения России и Китая "достигли беспрецедентно высокого уровня" за последние 70 лет. Председатель КНР подчеркнул, что Россия — самое посещаемое им государство.

"Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу", — отметил он.

Председатель КНР сообщил, что нынешние переговоры с лидером РФ были "плодотворными" в "очень откровенной и дружественной атмосфере".

Совместные заявления

Лидеры двух стран приняли два совместных заявления: о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху. Документы содержат такие пункты, как: