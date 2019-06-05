Заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве. Главное

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Москве. Беседа в рамках государственного визита китайского лидера в Россию продолжалась около трех часов. ТАСС приводит основные заявления, которые лидеры двух стран сделали по итогам встречи.
Владимир Путин
- "В подписанном нами совместном заявлении ... подчеркивается принципиальная позиция России и Китая по неприемлемости разрушения действующей системы соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения", — отметил российский лидер.
- "Будем продолжать усилия по сопряжению интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС с китайской инициативой Экономического пояса Шелкового пути с целью формирования в перспективе большого евразийского партнерства", — добавил Путин.
- "Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах", — сообщил президент. По его словам, заключено межправсоглашение, нацеленное на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживание сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.
- "По каждому направлению у нас [Москвы и Пекина] выработались не только механизмы взаимодействия, а идет конкретная глубокая работа", — сказал Путин. Он отметил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. "Это действительно всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", — добавил президент.
- "Договорились об учреждении еще двух форматов межрегионального сотрудничества — между Центральным федеральным округом России и севером Китая, а также между нашим Северо-Западным федеральным округом и приморскими провинциями юго-востока КНР", — заявил Путин.
- Москва и Пекин уверены, что "альтернативы мирному политико-дипломатическому разрешению проблемы региона [Корейского полуострова], включая ядерную, нет и быть не может", заявил российский лидер. По его словам, РФ и КНР продолжат взаимодействие по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности на северо-востоке Азии в целом.
- "Россия и Китай работают в пользу мирного урегулирования кризиса в Сирии, выступают за стабилизацию обстановки в Венесуэле, сохраняют приверженность полному осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", — добавил глава государства.
- "Хотел бы поблагодарить господина Си Цзиньпина и всех китайских коллег за передачу в Московский зоопарк двух больших панд. Мы знаем, что в Китае такой практики практически нет, и это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", — заявил Путин.
Си Цзиньпин
- Отношения России и Китая "достигли беспрецедентно высокого уровня" за последние 70 лет. Председатель КНР подчеркнул, что Россия — самое посещаемое им государство.
- "Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу", — отметил он.
- Председатель КНР сообщил, что нынешние переговоры с лидером РФ были "плодотворными" в "очень откровенной и дружественной атмосфере".
Совместные заявления
Лидеры двух стран приняли два совместных заявления: о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху. Документы содержат такие пункты, как:
- Россия и Китай выступают за рассмотрение случаев предполагаемого применения химоружия на деполитизированной основе;
- Москва и Пекин выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД;
- РФ и КНР призвали другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории;
- Россия и Китай призвали Иран продолжать выполнять свои обязательства по СВПД. Лидеры двух стран назвали неприемлемыми односторонние санкции Вашингтона в отношении Тегерана.