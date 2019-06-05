Три замгубернатора Рязанской области подали в отставку

ТАСС, 5 июня. Заместители губернатора Рязанской области по вопросам соцсферы, сельского хозяйства, а также строительного и энергетического комплекса подали в отставку по собственному желанию, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

28 мая губернатор области Николай Любимов заявил о предстоящих кадровых изменениях в исполнительных органах власти.

"По собственной инициативе управленческую команду региона покинули три заместителя губернатора, курирующих социальную сферу, сельское хозяйство, а также строительный и энергетический комплекс - Лариса Крохалева, Виталий Артемов и Олег Харивский. Написали заявления об отставке после заявления губернатора о необходимости внедрения новых подходов в систему госуправления регионом", - сказал Арапов.

По словам пресс-секретаря, курировать на соцсферу на посту замгубернатора теперь будет экс-министр труда и социальной защиты региона Валерий Емец, строительный и энергетический комплекс - один из победителей регионального конкурса по отбору управленческих кадров, министр транспорта и автомобильных дорог Евгений Беленецкий, а сельское хозяйство - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов.

Любимов 28 мая также сообщил о завершении работы по улучшению качества госуправления и внедрению новых подходов в кадровой политике, которая велась с 2018 года, и объявил о проведении анализа личностных и профессиональных характеристик членов правительства области и руководителей органов госвласти.