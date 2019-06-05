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Россия и Китай выступают против военной интервенции в Венесуэлу

Москва и Пекин намерены "внимательно следить за развитием ситуации в Венесуэле, призывать все стороны соблюдать Устав ООН, нормы международного права и межгосударственных отношений"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Китай выступают против военной интервенции в Венесуэлу. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

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Заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина по итогам переговоров в Москве. Главное

Согласно документу, Москва и Пекин намерены "внимательно следить за развитием ситуации в Венесуэле, призывать все стороны соблюдать Устав ООН, нормы международного права и межгосударственных отношений, придерживаться принципа невмешательства во внутренние дела других государств, содействовать мирному решению проблем в этой стране путем инклюзивного политического диалога, выступать против военной интервенции в Венесуэлу".

Стороны также будут поддерживать практику проведения консультаций по вопросам, связанным с Латинской Америкой, уделять внимание укреплению взаимных контактов и взаимодействия при развитии двусторонних отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, продолжать сообща способствовать стабильности и процветанию в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияКитайСи ЦзиньпинПолитический кризис в ВенесуэлеВизит Си Цзиньпина в Россию
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