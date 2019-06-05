Слуцкий: санкционная политика ЕС наносит вред самим европейским странам

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Политика санкций в отношении России, которую проводит ЕС, наносит вред европейским странам при том, что ограничительные меры никак не повлияют на воссоединение Крыма с Россией. Такое мнение в среду журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя информацию СМИ о решении постпредов ЕС продлить на год санкции в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

"Если так, то это движение в абсолютно противоположном направлении от здравого смысла, - сказал Слуцкий. - Продление санкций никак не сможет повлиять на политическую ситуацию вокруг воссоединения Крыма с Россией". По его словам, вопрос о нахождении Крыма в составе РФ закрыт, "эту реальность Европе придется рано или поздно осознать и принять".

"Игры в санкции, навязанные Брюсселю из Вашингтона, не в последнюю очередь идут во вред нашим европейским партнерам. Экономический ущерб стран Евросоюза, по оценкам ряда экспертов, измеряется уже под сотню миллиардов евро", - продолжил парламентарий. По его мнению, все эти ограничительные меры "бьют бумерангом, прежде всего, по тем, кто их вводит".

"ЕС давно пора проводить самостоятельную политику в интересах государств Большой Европы, а не плясать под американскую санкционную дудку", - резюмировал глава международного комитета Госдумы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что комитет ЕС на уровне постоянных представителей одобрил продление односторонних запретительных мер в отношении Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Санкции в отношении Крыма и Севастополя включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций.