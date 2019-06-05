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Володин: реконструкцию зала заседаний Думы перенесли до завершения работ на фундаменте

Ранее сообщалось, что отсрочка ремонта связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Реконструкция зала пленарных заседаний Госдумы перенесена с августа до окончания оценки состояния фундамента старого здания палаты и проведения противоаварийных работ. Об этом в среду журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "из-за необходимости проведения дополнительных изысканий, связанных с обнаружением проблем фундамента старого здания Государственной думы и состояния грунтов под ним, начало работ по реконструкции зала пленарных заседаний переносится с августа до завершения изысканий и проведения противоаварийных работ".

Ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что отсрочка ремонта связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ, которые потребовались после обнаружения пустот в фундаменте здания. Пресс-секретарь отметила, что подготовку проекта курирует специальная рабочая группа, созданная из представителей различных ведомств и организаций.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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