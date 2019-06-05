Путин и Си Цзиньпин осмотрели внедорожники Haval и уехали из Кремля на лимузине Aurus

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели в Московском Кремле экспозицию собираемых в России внедорожников китайской марки Haval. После этого они покинули Кремль и отправились на другие мероприятия в российской столице на лимузине российского производства Aurus.

По окончании переговоров лидеры и делегации двух стран приняли участие в торжественном обеде, после которого Путин и Си Цзиньпин осмотрели во внутреннем дворике Большого Кремлевского дворца новые модели внедорожников Haval, которые собирают в Тульской области.

Губернатор региона Алексей Дюмин рассказал об истории создания нового производства с момента подписания соглашения между странами и до открытия и запуска производства. Он сообщил, что руководство завода и область подписали соглашение о втором этапе реализации проекта. По словам Дюмина, этот этап позволит увеличить количество рабочих мест с 800 до 1,5 тыс., инвестиции составят 20 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что сейчас китайские партнеры изучают возможность расширения поставок своих автомобилей в страны СНГ. "Есть четкое понимание сделать логистику этих поставок через Россию", - сказал Дюмин.

"Поздравляю вас", - сказал президент.

Путин и Си Цзиньпин осмотрели несколько моделей, стоявших на площади внедорожников, заглянули в салон одного из них, а также оставили автографы на память на капоте одной из машин. После этого они уехали из Кремля и посетили, в частности, новый павильон Московского зоопарка, чтобы участвовать в церемонии передачи российской стороне двух больших панд.

О бренде Aurus

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).