Ульяновский губернатор заявил о намерении ликвидировать структуру областного правительства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов намерен провести реформу организационно-управленческой структуры региона, заменив областное правительство проектными офисами. О таких планах сообщил на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Мы видим, что у нас большое количество резервов, и резервы заключаются в изменении управлением регионом. Вообще в целом надо научиться управлять будущим, и я могу, забегая в какой-то степени вперед, сказать, что мы совсем скоро попытаемся изменить систему и модель управления регионом, уйдя от некоей системы правительства, мы надеемся ликвидировать правительство как организационно-управленческую структуру, перейти на интегральные офисы. Это даст возможность нам действительно видеть, насколько чиновники как бизнесмены умеют работать, отталкиваясь от тех KPI, которые перед ними стоят и тех целей, которые они должны достичь", - сказал губернатор, не уточнив сроки проведения реформы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Ульяновской области, речь идет о создании проектных офисов, координирующих деятельность региона в различных сферах, например, в социальной и экономической.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.