Клуб "Валдай" в рамках ПМЭФ проведет сессию о будущем отношений России и Евросоюза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Международный дискуссионный клуб "Валдай" в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет на его полях сессию, посвященную будущему отношений России и Европейского союза.

По традиции, в дискуссиях клуба участвуют представительные спикеры, играющие заметную роль на международной арене. В нынешней сессии примут участие постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, специальный советник премьера Греции по связям с Россией и странами Восточной Европы Димитриос Веланис, а также глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Модератором сессии "Новая Европа: чего ждать России?" станет американский журналист Райан Чилкот.

Время перемен

Тема предстоящей дискуссии, безусловно, является актуальной, ведь в последнее время Евросоюз вступил в период фундаментальных перемен. Подтверждением этому стали в том числе итоги недавних выборов в Европарламент, которые продемонстрировали изменение баланса сил в Евросоюзе.

Участники сессии оценят уровень этих перемен, а также представят свои сценарии развития отношений России с Евросоюзом. Эксперты наверняка не обойдут стороной и тему американских санкций, мишенями которых в последние годы стали Россия и другие страны.

Как отметили в пресс-службе дискуссионного клуба, сегодня отношения РФ и ЕС переживают не самые простые времена. Для их стабилизации особенно важно возобновить переговоры по заключению нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которые были заморожены по инициативе Брюсселя.

Подписанное в 1994 году соглашение является юридической основой отношений между Россией и ЕС. Однако за время его существования стороны прошли через важные политические, экономические, социальные перемены, и новое соглашение как раз и отразило бы эти изменения. В этой связи организаторы сессии выразили надежду на то, что данная дискуссия "внесет интеллектуальный вклад в начало такого идейного мозгового штурма, результаты которого могли бы быть учтены к моменту возобновления переговоров по новому соглашению".

Идеи и инициативы

Эксперты "Валдая" на ПМЭФ представят два доклада. Один из них будет посвящен теме сохранения Европой финансовой независимости в свете американских санкций, второй - новым трендам в мировой экономике.

Кроме того, в преддверии саммита G20 в Осаке эксперты "Валдая" выступят с инициативой по формированию "Региональной двадцатки" как одного из направлений работы данного формата.

О форуме

ПМЭФ пройдет 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.