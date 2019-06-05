Лавров: у представителей РФ были контакты с оппозицией Венесуэлы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Представители России осуществляли контакты с венесуэльской оппозицией, руководство республики было о них проинформировано. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

"Мы позитивно откликаемся на обращения с просьбами о контактах, которые поступают как от оппозиции, так и от американцев", - сказал министр. Он напомнил о состоявшейся встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса и своих недавних переговорах с министром иностранных дел Колумбии Карлосом Ольмесом Трухильо, а также отметил, что есть просьбы о контактах от Группы Лимы и Международной контактной группы по Венесуэле. "Мы на связи и с "механизмом Монтевидео", который включает в себя Уругвай, Мексику, Боливию и Карибское сообщество (КАРИКОМ)", - добавил Лавров.

"Обо всех этих контактах мы информируем венесуэльское руководство. У нас нет никакой задней мысли. Мы хотим только одного: чтобы правительство и оппозиция сели за стол переговоров и искали решение, которое будет обоюдоприемлемым", - подчеркнул глава российского дипведомства.

"Просочилась информация о контактах, которые идут между ними (представителями правительства и оппозиции Венесуэлы - прим. ТАСС) на норвежской территории. Мы это приветствуем, считаем, что это шаг в правильном направлении", - сказал министр. Он также обратил внимание, что Москва не вмешивается в этот доверительный диалог и рассчитывает, "что сами венесуэльцы проявят мудрость и заботу о своей стране".

"Что касается вашего вопроса о работе с оппозицией, мы от нее не уходим. Как я уже сказал, в Венесуэле мы несколько раз откликались на просьбы о контактах. Эти контакты были, - отметил глава МИД РФ. - В ходе этих разговоров мы подтверждали свою позицию в пользу общенационального диалога, выражали несогласие с тем, что в ответ на призыв "механизма Монтевидео" начать такой диалог, когда президент Николас Мадуро с этим согласился, [лидер оппозиции] Хуан Гуайдо высокомерно от него отказался".

Сценарий США

По словам Лаврова, главой венесуэльской оппозиции манипулируют США, "которые теперь уже закусили удила и хотят любой ценой сменить там власть, грозятся военным сценарием". "Думаю, что этого не случится, потому что тогда они перечеркнут свои отношения с очень многими латиноамериканскими странами, даже с теми, которые сейчас поддерживают их позицию по Венесуэле, - указал глава российской дипломатии. - Это будет прямое воплощение того, о чем сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон: "доктрина Монро" (предусматривает исключительные интересы США в Западном полушарии - прим. ТАСС) никуда не денется, и мы - американцы - будем этой доктриной руководствоваться".

Интересы РФ

Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы есть экономические интересы в Венесуэле, "не такие большие, как у Китая, но достаточно серьезные". "Там работают наши компании - энергетические и другие. У нас есть контракты в сфере военно-технического сотрудничества, в соответствии с которыми мы обслуживаем оборудование, вооружения, которые поставлялись еще с начала 2000-х годов, - продолжил министр. - Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти экономические связи сохранялись, а также в том, чтобы и в последующем сохранялись в полном объеме обязательства, которые взяло на себя перед нами венесуэльское руководство".