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Лавров: союзный договор с Белоруссией не предполагает создание "президентского трона"

Министр заявил, что в Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель - вывести кого-то на "президентский трон"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии не содержит положений, которые дали бы основания спекулировать о возможности возвести кого-то на его "президентский трон". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

Во время беседы с министром журналист указал на предположения в прессе о том, что президент России Владимир Путин может возглавить Союзное государство после истечения срока своих полномочий в 2024 году.

"В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель - вывести кого-то на "президентский трон". Прочитайте. Вы же профессионалы. Там нет этого", - заявил, отвечая на этот вопрос, глава МИД РФ.

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Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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