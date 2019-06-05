Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Визитной карточкой американской администрации стала экономическая агрессия, ущерб от которой очевиден и для компаний США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью объединенной редакции РБК.

По его словам, Москва продолжит отвечать на санкции США и ряда стран Запада так, чтобы "не навредить себе". "Ущерб [от санкций] для всех очевиден, в том числе для американских компаний и компаний тех европейских стран, правительства которых прибегают к этим санкциям, - указал министр. - Но, несмотря на все трудности, компании работают и стараются искать возможности, которые не перекрываются противоправными действиями своих правительств".

Вместе с тем, как отметил глава МИД РФ, большинство неамериканских компаний вынуждено идти на определенные компромиссы в связи с тем, что доллар определяет огромную долю мировых экономических отношений и финансовых расчетов. "Правительства соответствующих стран вынуждены пытаться договариваться с американцами, чтобы создать политические рамки для решения текущих сиюминутных вопросов, вызванных американской экономический агрессией. Будем называть вещи своими именами", - подчеркнул Лавров.

Однако, как указал министр, уже второй год именно американская делегация является самой крупной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "[Примет участие] более 500 предпринимателей из США, - сообщил он. - ПМЭФ традиционно собирает тысячи бизнесменов из западных стран. Путем прямых контактов между собой предприниматели наиболее эффективно и профессионально ищут те возможности, которые существуют в нынешних непростых условиях".

Помощь компаниям

Глава российского дипведомства подтвердил готовность Москвы помогать российским компаниям в тех формах, в которых они считают возможным запросить помощь властей страны.

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция". "Не знаю, насколько удачным будет итог, ведь американская судебная система не раз доказывала свою специфику, - отметил он. - Что касается данного конкретного предпринимателя, то он должен принимать и принимает все эти обстоятельства в расчет и работает по той линии, которую сам себе определил, исходя из интересов компании и занятых на производствах "Русала" и других структур".

Министр обратил внимание на то, что российские предприниматели в данной ситуации совсем не одиноки. "Эта практика [введение санкций] использовалась задолго до ухудшения отношений между РФ и США еще при Бараке Обаме, - пояснил он. - Парижский банк "БНП Париба" был оштрафован на 12 миллиардов долларов за то, что, не нарушая никаких законов своей страны и международных правил, торговал с Ираном. Сторговались с 12 до 9 миллиардов".